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≡ Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36416
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средства защиты денежного знака достоинством 500 евро были частично имитированы. Эти денежные банкноты изготовлены на специальной поглощающей ультрафиолетовый свет бумаге, но они не соответствует бумаге образца купюры.
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* Обликоморале
Re: Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во времена СССР возможно бы расстреляли.
Да здравствует наш самый гуманный в мире суд.))
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§ Игорь Васильевич
Re: Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
Игорь Васильевич


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Сообщений: 121
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 09.08.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Приговором суда виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.


Что простите? одно из самых тяжких преступлений против государства, подтелка и сбыт валюты которое подрывает экономическую безопасность страны и всего им за это теперь нельзя бары и кафе посещать?



Чудеса.........
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§ alex_60
Re: Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///средства защиты денежного знака достоинством 500 евро были частично имитированы.//
частично имитированы.
это как.
все остальное оригинальное?
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* drakon
Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17043
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.08.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это как.

Алекс, проверь свою "кубышку".
У меня нет уже ни настоящих,
ни фальшивых... :lol: :oops:
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§ Кушмурунец23
Re: Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
Кушмурунец23


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Сообщений: 287
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 09.08.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
предусмотренных статьями УК «Изготовление, хранение, и сбыт поддельных денег в группе лиц по предварительному сговору» и «Мошенничество». В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства фигуранты полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Приговором суда виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

фигуранты полностью признали вину и раскаялись в содеянном.
Групповое по сговору и мошенничество - 5 лет условно
Главное, что они признали свою вину, это послужило смягчающим доводом А то что у них нашли суммы на которые попали какие то, предположительно, "лохи" это совсем неважно
Недавно два насильника получили всего ничего и смягчающее обстоятельство тоже пересилило содеянное. У одного насильника маленькие детки, как же они теперь без такого папашки?
А простых, на мой взгляд,граждан среди белого дня задерживают якобы за бомбу. Оказалось что они совершенно не виновны.
Сюда я бы еще добавил, колесо оборзения в Рудном
Согласитесь, что все это резко бросается в глаза!
Во всех случаях я только вижу "деньги", вижу что главное "деньги". Всем нужны деньги.
Даже в этом случае:
Целый зал, кроме одного участника, единогласно проголосовал за переименование улицы Юрия Алексеевича в честь еще здравствующего первого президента При этом, не факт что все жители этой улицы и вообще Кустанайцы, думают также как собравшиеся в зале единомышленники.
Здесь тоже все завязано на собственном благополучии, т.е. на деньгах.
Как то эти пережитки прошлого в виде понятий: честь, совесть и подобных, уже не в чести? :lol: :lol: :lol:
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* Обликоморале
Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Как то эти пережитки прошлого в виде понятий: честь, совесть и подобных, уже не в чести?

Вопрос я так понял ко мне, коль пристегнул меня цитатой НГ.
А что ты хотел в мире дикого капитализма, где нажива во главе всего стоит.
Тут уже и понятия другие, сродни где то воровским.
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§ Козлов я
Re: Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 352
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.08.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А что ты хотел в мире дикого капитализма, где нажива во главе всего стоит.
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§ Кушмурунец23
Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 09.08.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вопрос я так понял ко мне

Не, нет, нет... не к тебе. Просто у тебя текст под цитату как раз подходил
Я, наверно, даже обращался не к сообществе НГ, так просто сам с собой разговариваю :lol: Не могу понять, что происходит :lol:

[Исправлено: Кушмурунец23, 09.08.2019 - 14:39]
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* Обликоморале
Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:

Бывает. :lol:
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