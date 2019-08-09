Цитата: Обликоморале:

предусмотренных статьями УК «Изготовление, хранение, и сбыт поддельных денег в группе лиц по предварительному сговору» и «Мошенничество». В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства фигуранты полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Приговором суда виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

фигуранты полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Групповое по сговору и мошенничество - 5 лет условно

Главное, что они признали свою вину, это послужило смягчающим доводом А то что у них нашли суммы на которые попали какие то, предположительно, "лохи" это совсем неважно

Недавно два насильника получили всего ничего и смягчающее обстоятельство тоже пересилило содеянное. У одного насильника маленькие детки, как же они теперь без такого папашки?

А простых, на мой взгляд,граждан среди белого дня задерживают якобы за бомбу. Оказалось что они совершенно не виновны.

Сюда я бы еще добавил, колесо оборзения в Рудном

Согласитесь, что все это резко бросается в глаза!

Во всех случаях я только вижу "деньги", вижу что главное "деньги". Всем нужны деньги.

Даже в этом случае:

Целый зал, кроме одного участника, единогласно проголосовал за переименование улицы Юрия Алексеевича в честь еще здравствующего первого президента При этом, не факт что все жители этой улицы и вообще Кустанайцы, думают также как собравшиеся в зале единомышленники.

Здесь тоже все завязано на собственном благополучии, т.е. на деньгах.

Как то эти пережитки прошлого в виде понятий: честь, совесть и подобных, уже не в чести?