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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вы рядом стояли. держали свет.

хорошо хоть не свечку
и да, откуда знаешь?
поди в замочную скважину подглядывал? :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
не свечк


свечку посчитал аким не пропустит.
поэтому написал -свет.
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
-свет.

аким темноты не любит?
откуда такие подробности? :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
аким темноты не любит?


он после сизо дар речи потерял.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да что там с сертификатами?
пенсионерам бесплатно?
сколько на месяц дают?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17043
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да что там с сертификатами? пенсионерам бесплатно?

Не, Алексю В аптеках, не продают, вот такие - стоят

по всей деревне. Подходиш и покупаеш.Работает
круглые сутки.Сертификаты на любой вкус.

Стоят 4 Евро за пачку. Будешь натягивать на
смартфон, выдержит. Качество...
:lol: :lol: :lol: :oops: :-P
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
вот такие - стоят по всей деревне.

матри как заботятся об вашей демографии :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
по всей деревне


возле каждого дома?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17043
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
возле каждого дома?

Не, ближайший от моего дома-
метров 300... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
метров 300..


да, далековато.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17043
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да, далековато.

Алекс, это по дороге - на дискотеку... :lol: :-)
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2740
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда у новых немцев 4 ойрика? ))
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Откуда у новых немцев 4 ойрика? ))

Да каких новых? Он только прикидывается :lol: ;-)

[Исправлено: elektron, 08.08.2019 - 17:12]
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3396
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виктор, как там твои кошаки поживают?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17043
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.08.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После дождичка.

В четверг...
:lol: :oops: ;-)
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