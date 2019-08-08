Обликоморале Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области #75





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6663

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:32 В Костанае открыли мемориальную доску, посвященную Бертрану Рубинштейну

Интересно, а улицу в городе в честь него назовут?

Кратко:

Бертран Иосифович Рубинштейн – легендарный железнодорожник. Руководителем Кустанайского отделения железной дороги он работал с 1960 по 1993 год. За это время отделение дороги расширилось с 264 до 1500 километров. Для работников железной дороги строились жилье, школы, детские сады, поликлиники, клубы. Была запущена детская железная дорога, открылся современный, большой вокзал. У истоков всего стоял Бертран Иосифович – ветеран войны, обладатель энциклопедических знаний.Подробнее: https://kstnews.kz/news/events/item-52437

Надеюсь НГ мне простит за отсылку к КН.