Маркс Костанайская городская больница попала в список самых малорезультативных лечебных заведений Казахстана #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 484

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:05 Да сейчас все наши больницы радуют, и платные, и бесплатные. В бесплатные можно только анализы сдавать, больше там ловить нечего. В платных пока еще могут поставить диагноз и заявить, что если срочно не сделаешь операцию, то умрешь или потеряешь какой-нибудь жизненно-важный орган. И провожают тебя на выход. И ты стоишь на выходе и думаешь, а дальше-то куда? Хорошо, если есть деньги, потому что тогда можно поехать в Россию, где Казахстанцев встречают с распростертыми объятиями и лечат. А потом наши экономисты удивляются, а что это курс тенге так катастрофически валится по отношению к другим валютам.