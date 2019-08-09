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§ NG.kz
Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36416
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средства защиты денежного знака достоинством 500 евро были частично имитированы. Эти денежные банкноты изготовлены на специальной поглощающей ультрафиолетовый свет бумаге, но они не соответствует бумаге образца купюры.
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§ Обликоморале
Re: Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во времена СССР возможно бы расстреляли.
Да здравствует наш самый гуманный в мире суд.))
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§ Игорь Васильевич
Re: Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 121
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 09.08.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Приговором суда виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.


Что простите? одно из самых тяжких преступлений против государства, подтелка и сбыт валюты которое подрывает экономическую безопасность страны и всего им за это теперь нельзя бары и кафе посещать?



Чудеса.........
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§ alex_60
Re: Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///средства защиты денежного знака достоинством 500 евро были частично имитированы.//
частично имитированы.
это как.
все остальное оригинальное?
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* drakon
Трое мужчин осуждены в Костанае за сбыт фальшивых евро
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17042
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.08.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это как.

Алекс, проверь свою "кубышку".
У меня нет уже ни настоящих,
ни фальшивых... :lol: :oops:
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