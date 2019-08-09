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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 04:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вот не поверишь - вообще по барабану на него!

Вот, тебе по барабану.
А я с какого перепугу должен знать всех ваших хайповых? :-)
Ты это, полегче иногда давай со своими претензиями.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2300
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.08.19 - 04:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А я с какого перепугу должен знать всех ваших хайповых?

Ты поинтересовался, я(и не только я) тебе ответил (-и). Ты снова спросил. Кто из нас тормоз и при чём здесь оппозиция?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Ты вообще с логикой дружишь? Следишь за ходом мыслей и дискуссии? Или так, лишь бы ляпнуть что в ответ. Я вроде ясно, четко и без истерики ответил. Думал шо он якойто из либералов, ответили шо нет. Тебе он по барабану, мне тем более. Что не так? :-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном сгорело несколько десятков дач.

ХМ..посмотрел сейчас видео\ в новостях КН\
Там реально пожарище был. Печально, столько загубленного человеческого труда по чьей то оплошности....
Про Марика удалил...

[Исправлено: Обликоморале, 09.08.2019 - 10:21]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2740
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.08.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы уже начали психологические портреты составлять? Незря же все таки бакалавра психологии в ЮУрГГПУ получал) хоть где-то пригодилось)

Про меня тут уже составляли психологический портрет от одного из экспертов - "быдло в трениках в окружении бутылок пива". Чуствую себя переоцененным с тех самых пор.:-) Мож у вас лучше получится ))
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
быдло в трениках в окружении бутылок пива"

Треники наверное тут лишнее :lol: Канада, как ни как. Цифилизация.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2740
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.08.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Треники наверное тут лишнее

Без них - образ не полный ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2740
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.08.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: maxsaf, 09.08.2019 - 11:49]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
образ не полный

Так ты уже в него вошел?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2740
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Так ты уже в него вошел?

А ЧО мне оставалось? :-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну теперь и не выходи. Блюди.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Пескова то к чему запостил?
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