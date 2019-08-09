Цитата: юля елиссева:

КТЭК перекрыл Аль_Фараби, Костанай_су перекроет Тарана. Транспорт как будет ездить при двух перекрытых параллельных улицах?

Ну что Вы ноете как нищеброды у которых денег на вертолет не хватает ? Подумаешь весь город перекопали вдоль и поперек... Арку в парке за 80 млн поставили... Статую еще на плазе... Хорошо живем же