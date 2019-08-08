Маркс Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 484

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:06 Цитата: Ваш земляк: Там хоть работают профессионалы?

Пару раз проходил, там что-то пилили болгаркой, облако пыли стояло над всем районом, прохожие шли седые от горя, что попали под раздачу. Работали какие-то молодые люди, скорее всего студенты. Площадь перед входной группой перековыряна, сложена как попало, везде какие-то грязные потеки, следы машинного масла от "новенькой" техники. Заметил невооруженным глазом трещину на колонне у самого входа. Даже и не знаю, что лучше, было раньше или стало теперь, учитывая, что весь квартал придется отмывать от пыли и грязи, так лучше бы и не делали ничего, принципиально ничего не изменилось. Похоже, что опять деньги освоили и привет.