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≡ Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила «НГ» Гайни АБИЛЬПАНОВА, большую часть времени полицейские разговаривали на отвлечённые темы. Затем ей пояснили, что поступила анонимная ориентировка на людей, которые пытаются пронести в акимат бомбу.
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§ Обликоморале
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6656
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае открыли мемориальную доску, посвященную Бертрану Рубинштейну
Интересно, а улицу в городе в честь него назовут?
Кратко:
Бертран Иосифович Рубинштейн – легендарный железнодорожник. Руководителем Кустанайского отделения железной дороги он работал с 1960 по 1993 год. За это время отделение дороги расширилось с 264 до 1500 километров. Для работников железной дороги строились жилье, школы, детские сады, поликлиники, клубы. Была запущена детская железная дорога, открылся современный, большой вокзал. У истоков всего стоял Бертран Иосифович – ветеран войны, обладатель энциклопедических знаний.Подробнее: https://kstnews.kz/news/events/item-52437
Надеюсь НГ мне простит за отсылку к КН.
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* юля елиссева
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1210
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 09.08.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Надеюсь НГ мне простит за отсылку к КН.

Правильно писать не КН, а ЛП - Ленинский путь.
Профайл
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