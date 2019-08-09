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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6656
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 04:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вот не поверишь - вообще по барабану на него!

Вот, тебе по барабану.
А я с какого перепугу должен знать всех ваших хайповых? :-)
Ты это, полегче иногда давай со своими претензиями.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2299
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 09.08.19 - 04:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А я с какого перепугу должен знать всех ваших хайповых?

Ты поинтересовался, я(и не только я) тебе ответил (-и). Ты снова спросил. Кто из нас тормоз и при чём здесь оппозиция?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6656
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Ты вообще с логикой дружишь? Следишь за ходом мыслей и дискуссии? Или так, лишь бы ляпнуть что в ответ. Я вроде ясно, четко и без истерики ответил. Думал шо он якойто из либералов, ответили шо нет. Тебе он по барабану, мне тем более. Что не так? :-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6656
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном сгорело несколько десятков дач.

ХМ..посмотрел сейчас видео\ в новостях КН\
Там реально пожарище был. Печально, столько загубленного человеческого труда по чьей то оплошности....
Про Марика удалил...

[Исправлено: Обликоморале, 09.08.2019 - 10:21]
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