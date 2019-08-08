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Ваш земляк:
Ты же писал, что каждый месяц в России бываешь, и родня у тебя по всей России живёт. И поэтому ты всё знаешь! Или не было такого?
А при чём тут какой то дизайнер?
Я знаю и вижу как в России люди живут и этого не отрицаю.
Тебе уже что прицепится не к чему и ищешь кажную лазейку?
Цитата:
Ваш земляк:
Мне кажется, ты постепенно превращаешься в Оцифрованного - тут помню, там не помню.
А чего я помню и не помню - поподробней можна?
А то как то голословно звучит.
Цитата:
Ваш земляк:
А ещё напоминаешь мне бабушку из "Курьера" Шахназарова. Та тоже говорила:" Я каждый день смотрю телевизор, и уверяю вас, что отлично знаю нашу молодёжь!"
За телевизор я уже писал, не смотрю .. и всё до сих пор не пойму к чему ты клониш...
Столько патетики в твоих словах..