Цитата: Обликоморале:

Опять 25. Да что же у вас за привычка постоянно приписывать мне то чего не было Опять с кем то путаешь,хм.

Ты же писал, что каждый месяц в России бываешь, и родня у тебя по всей России живёт. И поэтому ты всё знаешь! Или не было такого? Мне кажется, ты постепенно превращаешься в Оцифрованного - тут помню, там не помню. А ещё напоминаешь мне бабушку из "Курьера" Шахназарова. Та тоже говорила:" Я каждый день смотрю телевизор, и уверяю вас, что отлично знаю нашу молодёжь!"