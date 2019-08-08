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Страница 119 из 119«1...117118119
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3395
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
че только 80-ый? а кто 100-? ктонибудь в истории форума брал это пьедистал?

Был, да сплыл (одноимённый персонаж), добровольно. скучно стало, после его ухода. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2736
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

У того был 112лвл ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3395
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У того был 112лвл ))

ну это он сам его себе апгретовал, иногда тюнинговал до 211. Но больше 100 реально не выдавал! :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
скучно стало, после его ухода.

постараюсь скрасить вашу скуку и форумную хтонь)в этом мне помогут мои альтер-эго курчавый,земляк,унритайбл,мурзилка и ОМ)))
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2296
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Опять 25. Да что же у вас за привычка постоянно приписывать мне то чего не было Опять с кем то путаешь,хм.

Ты же писал, что каждый месяц в России бываешь, и родня у тебя по всей России живёт. И поэтому ты всё знаешь! Или не было такого? Мне кажется, ты постепенно превращаешься в Оцифрованного - тут помню, там не помню. А ещё напоминаешь мне бабушку из "Курьера" Шахназарова. Та тоже говорила:" Я каждый день смотрю телевизор, и уверяю вас, что отлично знаю нашу молодёжь!"
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2736
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но больше 100 реально не выдавал!

И то только на пустом автобане груженый курями. А так еле 30 тащил )))
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2296
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас на Ново-Садовой в Самаре видел Аудюху с кустанайскими номерами. Хотя здесь чаще с уральскими попадаются...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас земляк напишет что-то про бывалого или про что-то нейтральное переходящее в агрессивность я его знаю)) :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 23:38
Комментарий проходит проверку.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2736
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы уже начали психологические портреты составлять? Как все серьезно однако...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 23:44
Комментарий проходит проверку.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2736
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
курчавый,земляк,унритайбл,мурзилка и ОМ)))

Ну не скромничайте, список поболее должен быть ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 23:48
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 119 из 119«1...117118119
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