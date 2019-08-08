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Страница 119 из 119«1...117118119
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3395
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
че только 80-ый? а кто 100-? ктонибудь в истории форума брал это пьедистал?

Был, да сплыл (одноимённый персонаж), добровольно. скучно стало, после его ухода. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

У того был 112лвл ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3395
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У того был 112лвл ))

ну это он сам его себе апгретовал, иногда тюнинговал до 211. Но больше 100 реально не выдавал! :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 23:04
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2296
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 23:05
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но больше 100 реально не выдавал!

И то только на пустом автобане груженый курями. А так еле 30 тащил )))
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2296
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 23:09
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 23:12
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Страница 119 из 119«1...117118119
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