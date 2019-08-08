Цитата: Ваш земляк:

Ну ты же тут бил себя в грудь, что всё про Россию знаешь!

Опять 25.

Да что же у вас за привычка постоянно приписывать мне то чего не было

Опять с кем то путаешь,хм.

За инфу спасибо, как бы я без неё жил прям не знаю.