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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что такое???) я же норм написал, никому не грубя не провацируя
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ну ты же тут бил себя в грудь, что всё про Россию знаешь!

Опять 25.
Да что же у вас за привычка постоянно приписывать мне то чего не было :lol:
Опять с кем то путаешь,хм.
За инфу спасибо, как бы я без неё жил прям не знаю. 8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
еще скажи что в инвалюте

Чую #1752 это было очень щедрое предложение. Жаль, сорвалось :-x

[Исправлено: maxsaf, 08.08.2019 - 21:57]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3395
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Чую #1752 это было очень щедрое предложение. Жаль, сорвалось

Чую #1756 много щедрее будет! :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
80-level,пришел


блин а че только 80-ый? а кто 100-? ктонибудь в истории форума брал это пьедистал?

Цитата:
Чую #1752 это было очень щедрое предложение


Да там вообще тема хорошая была, так и не пойму по какому принципу модеры НГ блокируют, вроде же определили мы тут все за демократию, а при демократии не бывает цензуры) если это конечно не откровенная порнуха, мат и уголовка
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11818
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Беру двойную таксу среднего нурбота, ну или четверную - абайки ))

Ты это... Надо экзамен ещё сдать на акиматско-нурлыкунское сознание! Я целый месяц зубрил и только с третьего раза сдал на четвёртый разряд! Сейчас жду повышения до пятого - стараюсь как могу!
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

А учитывается стаж в отрасли? :-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У пригожинских отбор жестче, зато статус . Поэтому и Курчавый отсутствовал несколько дней, стажировался ))
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§ Нурбанчик
Флуд и оффтопик (часть 4)
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1906
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 08.08.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я же на работе, ржу в голосину на весь датацентр

Maxsaf, а вы случайно не в Cogeco работаете?
Или в Qcloud (Tencent)?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3395
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У пригожинских отбор жестче, зато статус . Поэтому и Курчавый

Он просто сам ещё не определился! То собакин (пополнение в живой уголок), то вообще удалиться обещал, теперь вон "прапорщиком" обличился ну или императором. :-P
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:

С первыми у нас пиринг, вторых не знаю
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фсе, прощайте братцы, начались пробивоны, ща заблочат ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 22:47
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2296
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 22:49
Комментарий проходит проверку.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2296
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 22:52
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 118 из 119«1...116117118119»
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