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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 21:19
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ну ты же тут бил себя в грудь, что всё про Россию знаешь!

Опять 25.
Да что же у вас за привычка постоянно приписывать мне то чего не было :lol:
Опять с кем то путаешь,хм.
За инфу спасибо, как бы я без неё жил прям не знаю. 8-)
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