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≡ Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена вопроса — 80 млн тенге. В этой сумме — зарплата 25 рабочих, стоимость материалов, строительно-монтажных работ. Договорные обязательства ТОО «Сервис КСТ» выполнило в срок и полностью, однако ни один направленный им акт выполненных работ заказчиком не принят.
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§ arman_kst
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо табличку поменять. Русского языка нет
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§ Ваш земляк
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кинули работяг.
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§ yudjin
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6034
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.08.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst: Надо табличку поменять. Русского языка нет
И снова нарушение закона о рекламе и закона о языках! Ау, правозащитники! Ау, отделы внутренней политики, культуры и развития языков, я прошу прокомментировать отсутствие названия на официальном русском языке, который, по словам Дариги Назарбаевой "еще никто не отменял".

Сегодня прям день открытий какой-то: городская больница попала в рейтинг худших, вместо того, чтобы реально спасать вымирающую сайгу, открывают ей пластиковый памятник, мирные активисты оказываются подозрительными бомбаносцами, дорогая и красивая арка по заказу акимата, оказывается ему не нужна и платить за неё не будем?
Какая чудная страна, однако...
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* maxsaf
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вместо слова «работа» должно стоять слово «услуга»

Акунаматат-боты, вас так еще не кидали? :lol:
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§ Ваш земляк
Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Акунаматат-боты, вас так еще не кидали?

У них всё ещё впереди. Жандармам в Москве тоже ничего не заплатили. Ну а работяг действительно жаль, за "спасибо" работали. А где же был городской акимат, неужели не проверял ход выполнения работ? Там хоть работают профессионалы?
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§ Серый волк
Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10569
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Акунаматат-боты, вас так еще не кидали? :lol:
Один из них, новенький расконсервированный, и активный в июле, точно пропадал в аккурат с 31 июля по 7августа. Бесплатно не работал, а теперь снова шпарит.
Наверное оплаты ждал. :lol:
Эх не тем строитель занялся и зря поверил, без предоплаты работал! :-) Шпаклевать форумы наверное надежнее в плане оплаты! :lol:
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§ Маркс
Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк: Там хоть работают профессионалы?

Пару раз проходил, там что-то пилили болгаркой, облако пыли стояло над всем районом, прохожие шли седые от горя, что попали под раздачу. Работали какие-то молодые люди, скорее всего студенты. Площадь перед входной группой перековыряна, сложена как попало, везде какие-то грязные потеки, следы машинного масла от "новенькой" техники. Заметил невооруженным глазом трещину на колонне у самого входа. Даже и не знаю, что лучше, было раньше или стало теперь, учитывая, что весь квартал придется отмывать от пыли и грязи, так лучше бы и не делали ничего, принципиально ничего не изменилось. Похоже, что опять деньги освоили и привет.
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§ пешеход
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 08.08.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо кому то откат не сделали, вот и попадают наверное.
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§ drakon
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17040
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Жандармам в Москве тоже ничего не заплатили.

У жандармов, в Москве, также как и КОстанае,
ненармированный рабочий день. И никто им и ничего
платить - не обязан... :-o 8-)
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* maxsaf
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Акимат, дескать, предупреждал на начальной стадии производства работ о необходимости их прекратить.

На каком основании прекратить? Орфографическая ошибка в договоре, или пунктуация на сей раз? :-)
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* maxsaf
Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила входную группу в Центральном сквере
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повтор

[Исправлено: maxsaf, 08.08.2019 - 20:28]
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§ electro
Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 08.08.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На мой взгляд, лучше б занялись строительством нормального НАДЗЕМНОГО перехода с Толстого, с такими же финтифлюшками в оформлении...
:-x
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