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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Надо было заранее позаботиться

Зато я стихи умею ;-)
Меня в свое время в училище связи не взяли. Так всю жизнь связью и занимаюсь. (Не той связью, про которую вы подумали :-), а радио и цифровой связью )
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дизайнер дорогущий, который РПЦ вертит время от времени

Да сколько их было. Вот только не пойму почему за него НЗ топит. Я думал он из явлинско-навальнистых.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зато я стихи умею

А ну ка стихоплетни по нурлыкуновски))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Кто на хомон и фуагра подсел - автоматически в оппозиции, есть гречку без соли он уже не будет ))
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
хомон и фуагра подсел

Наркотики зло :lol:
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
НЗ топит. Я думал он из явлинско-навальнистых.

Ну не могу сказать. Но он вроде корректно и адекватно пишет. Или у вас с ним что то личное? :lol: :-P 8-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

С кем? С дизайнером?))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ну ка стихоплетни по нурлыкуновски))

По космическим просторам
Шарик маленький летит
В нем походу дольше часа
Дядька смеленький сидит

Кнопки он не нажимает,
Автомат за этим бдит
Не страдает, не потеет,
И в окошко не глядит

А его товарищ детства
от зари и до зари
В одиночку пашет поле
И глотает сухари.

Не достоин этот дядька
Имя улице давать
Предлагаю все быстрее
Попереименовать
:lol:
Ну как, сойдет?))
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну как, сойдет?))

Шедеврально! :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не мне решать. А там наверху ))
но думаю с нашими "итаксойдёт", стих зайдёт.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беру двойную таксу среднего нурбота, ну или четверную - абайки ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 21:12
Комментарий удален модератором.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3389
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.08.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Беру двойную таксу среднего нурбота, ну или четверную - абайки ))

Только хотел предупредить, поздно 80-ый level, раньше пришёл :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6648
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

еще скажи что в инвалюте :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, хватит. Я же на работе, ржу в голосину на весь датацентр :lol: :lol:
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