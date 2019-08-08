Цитата: Обликоморале:

А ну ка стихоплетни по нурлыкуновски))

По космическим просторам

Шарик маленький летит

В нем походу дольше часа

Дядька смеленький сидит



Кнопки он не нажимает,

Автомат за этим бдит

Не страдает, не потеет,

И в окошко не глядит



А его товарищ детства

от зари и до зари

В одиночку пашет поле

И глотает сухари.



Не достоин этот дядька

Имя улице давать

Предлагаю все быстрее

Попереименовать



Ну как, сойдет?))