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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
только кодовое слово знать надо.

Акунаматата.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6636
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А ещё Артемия Лебедева

А это кто? :-o Тоже из либеральной тусовки?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 19:30
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2716
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Артемия Лебедева разочаровала реакция россиян на его заявление о том, что он покинул Россию

Сколько раз он уже покидал Россию, 200? 500? Та еще лягушка-путешественница :-)
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