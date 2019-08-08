Цитата: Вот тут ты ошибаешься, и очень сильно! Я, как проживший в Кустанае две трети своей жизни, и уехавший по семейным обстоятельствам, очень не хочу, чтобы был какой-нибудь негатив. Что в России, что в Казахстане. Я против переписывания истории в любой стране и очень сильно возмущаюсь, когда слышу в России речи про то, что Россия победила в Великой Отечественной Войне. Я до сих пор рассказываю, как хорошо в Казахстане и слышу в ответ такие речи:"Если там всё так хорошо, то чего ты сюда приехал?!". И что мне им говорить?! И мне не всё равно, что происходит в МОЁМ РОДНОМ городе КУСТАНАЕ! Я только рад тому, что стали много строить, вот только не радует, КАК стали строить! И почему надо переименовывать всё и вся?! От этого что, лучше жизнь станет?! Не уверен. Как в том анекдоте про бордель, где кровати переставляли. Надо головами думать, как жизнь людей улучшать, а не только свою.



Браво!!! не убавить не прибавить.