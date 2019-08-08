/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открытие уникального арт-объекта намечено к 140-летию Костаная. Он будет размещен на площади перед ТРЦ "Kostanay Plaza". Костанайцы увидят саму инсталляцию, монтаж которой уже начался, и перфоманс, посвященный сохранению краснокнижной сайги, 17 августа в 12 часов.
Читать новость

§ yudjin
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6034
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.08.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а стоимость инсталляции какова? На что акимат ответит, мол ни тенге из бюджета... усё спонсорские пожертвования. Ну-ну... А почему бы деньги не пустить действительно на сохранение популяции, а не на пластиковую имитацию проблемной сайги?

Да, а куда на проспекте Назарбаева поставят памятник? Хотя всё верно, когда надо будет сайгака подвинут, если сам не скукожится от солнца.
Профайл

§ Menden1968
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....к потому сайгаку инстолятору можно Ышо добавить инстоляцию исчезнувшего кинотеатра Кустанай,пущай поглазеют новые жители и гости города да и сравнив с Мальдомальсами
Профайл

§ alex_60
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4447
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурдом какой то.
Профайл

§ arman_kst
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы белочку из соломы
Профайл

§ zloy kyrgyz
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 08.08.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая тема, не от того что я любитель современного исскуства)) просто если мы сейчас не займемся проблемой сайгаков у нас только такие фигурки и останутся, еще можно памятник егерям установить погибшим при исполнении служебных обязанностей
Профайл

§ dandiv
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 817
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Памятник деревьям нужен ;-)
Профайл

§ директор пляжа
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.08.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
првильно! а потом переименовать его в кого нибудь! :lol:
Профайл

§ Кушмурунец23
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 08.08.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Ышо добавить инстоляцию исчезнувшего кинотеатра Кустанай,пущай поглазеют новые жители и гости города да и сравнив с Мальдомальсами

Реально поддерживаю,предлагаю создать инициативную группу!
Профайл Посетить вебсайт

* drakon
Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17038
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

еще 12 творческих работ,

12 сайгачат, на углах мостов.
Их 3 кажется?...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 1
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх