yudjin Re: Семиметровый зеркальный сайгак появится ко Дню города в... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6034

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:30 Интересно, а стоимость инсталляции какова? На что акимат ответит, мол ни тенге из бюджета... усё спонсорские пожертвования. Ну-ну... А почему бы деньги не пустить действительно на сохранение популяции, а не на пластиковую имитацию проблемной сайги?



Да, а куда на проспекте Назарбаева поставят памятник? Хотя всё верно, когда надо будет сайгака подвинут, если сам не скукожится от солнца.