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≡ Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила «НГ» Гайни АБИЛЬПАНОВА, большую часть времени полицейские разговаривали на отвлечённые темы. Затем ей пояснили, что поступила анонимная ориентировка на людей, которые пытаются пронести в акимат бомбу.
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§ Игорь Васильевич
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Игорь Васильевич


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Сообщений: 120
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 08.08.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот тут ты ошибаешься, и очень сильно! Я, как проживший в Кустанае две трети своей жизни, и уехавший по семейным обстоятельствам, очень не хочу, чтобы был какой-нибудь негатив. Что в России, что в Казахстане. Я против переписывания истории в любой стране и очень сильно возмущаюсь, когда слышу в России речи про то, что Россия победила в Великой Отечественной Войне. Я до сих пор рассказываю, как хорошо в Казахстане и слышу в ответ такие речи:"Если там всё так хорошо, то чего ты сюда приехал?!". И что мне им говорить?! И мне не всё равно, что происходит в МОЁМ РОДНОМ городе КУСТАНАЕ! Я только рад тому, что стали много строить, вот только не радует, КАК стали строить! И почему надо переименовывать всё и вся?! От этого что, лучше жизнь станет?! Не уверен. Как в том анекдоте про бордель, где кровати переставляли. Надо головами думать, как жизнь людей улучшать, а не только свою.


Браво!!! не убавить не прибавить.
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§ Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот чем вы сейчас отличаетесь от бывалой северной простынке? Да ни чем...всё одно и тоже, только тот типо за власть топил, а вы супротив.

Да, я буду против той Власти, которая делает плохо в моём родном городе. И почему я должен быть лояльным к ней?! Если она поддерживает всё то безумие, которое озвучивают безликие "инициативные группы"! Здесь, со страниц НГ, уже звучали слова, что "ещё слишком много в Казахстане русских названий". Почему эта Власть не делает НИЧЕГО для того, чтобы эти слова звучали как можно реже и как можно тише?! Почему эта Власть своими бездумными действиями подводит общество к противостоянию? Неужели нельзя сказать ясно и твёрдо, что больше не будет никаких переименований?! Но зато эта Власть делает всё возможное, чтобы нормальные люди не смогли высказать своё мнение, не зависящее ни от кого. Выдумывает какие-то минирования, угрозы для жизни и прочую лабуду. И вешает лапшу на уши таким, как ты.
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§ Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тут многие уже пытались вам пояснить в чем различие, но вы просто не хотите этого понять.

А до тебя никак не дойдёт, что это звенья одной цепи. Проглотите переименования, значит, и остальное проканает - недопуск кандидатов, перемену алфавита, фразы типа" ты не у себя в России- не нравится, уезжай!" и прочее, и прочее, и прочее.
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§ Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут статья была о том, что мать-одиночку оштрафовали за призывы к митингу. Просто женщина хотела организовать встречу в ГенПрокуратуре. И ни у кого не возник вопрос - а почему именно там? Да потому, что до местных властей не достучишься.
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§ Обликоморале
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6636
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Пруфы где, выражаясь твоим же языком.

Моим языком ты как раз и не выражаешься. У тебя свой, извини за сравнение, маргинально - криминальный какой-то.
Цитата:
Ваш земляк:
А вот ты пытаешься рассказать мне, какое правительство в России отличное.

Даже не пытался, я говорил другое, что мне ваша верхушка оппозиции не нравится, как и наша в прочем.
Цитата:
Ваш земляк:
И чего ты хочешь этим добиться? Чтобы я изменил взгляды?

Да ничего. Я просто высказываю свою точку зрения.
Цитата:
Ваш земляк:
И я не пытаюсь вдолбить что-либо кому-либо помимо его воли.

А вот тут извини, именно этим вы с Серым и занимаетесь.
:lol:
Цитата:
Ваш земляк:
Для этого у человека должны быть мозги и хоть какая-то способность сопоставлять информацию, желательно из различных источников.

Я тебе и Серому это твержу уже недели две, но славо богу, что ты наконец то это понял.
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§ Обликоморале
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6636
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А до тебя никак не дойдёт, что это звенья одной цепи.

Да нет, цепи разные. У вас борьба за Власть, а у нас с произволом власти.
Цитата:
Ваш земляк:
Проглотите переименования

А где мы глотаем? Пытаемся в рамках закона воспрепятствовать.
Твои предложения, кроме бури возмущений каковы?
Может раскинешь мозгами/как ты тут начал советовать/, да внесешь достойное предложение? :lol:
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§ Обликоморале
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6636
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И вешает лапшу на уши таким, как ты.

Спасибо что сказал, сам то не додумался.
Сходил лапшу снял...
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§ Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 19:33
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