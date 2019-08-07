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§ NG.kz
Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП "КТЭК"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году опрессовка из осенней превратится в летнюю. Ее перенесли на вторую половину августа в связи с тем, что АО «КазТрансГаз Аймак» будет проводить ремонтные работы на газопроводе и приостановит на это время подачу газа для теплокомпании.
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§ electro
Re: Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.08.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Захватите еще, пожалуйста и "весеннюю" заодно. Думаю, жители бы согласились
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§ костанаец
Re: Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП...
костанаец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 07.08.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на холодную воду вон уже была опрессовка, главное тихо молча(ни предупреждений, ни машин с водой ), с утра еще и горячую выключили, воды в доме только в чайник налить, замечательно живем
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§ seroff
Re: Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 07.08.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что за проблема с этим каймаком весной ремонт осенью ремонт одно радует зимнего ремонта нет
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§ Тот самый
Re: Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП...
Тот самый


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Сообщений: 153
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надоели, 3й раз уже за сезон. Неужели нельзя соединить системы и резервировать одну из трёх котельных ЛЕТОМ двумя оставшимися? Отключали б тогда по одной хоть на всё лето. Расходы котельной на тепло летом низкие, даже 1 из 3 котельных наверное сможет снабжать город горячей водой.
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