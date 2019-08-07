NG.kz Когда пройдет осенняя опрессовка, рассказали в ГКП "КТЭК"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:42 В этом году опрессовка из осенней превратится в летнюю. Ее перенесли на вторую половину августа в связи с тем, что АО «КазТрансГаз Аймак» будет проводить ремонтные работы на газопроводе и приостановит на это время подачу газа для теплокомпании.

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