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§ NG.kz
Нацбанк РК планирует ввести ограничения в режим работы...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36412
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацбанк РК планирует ввести ограничения в режим работы обменных пунктов. В частности, клиентам нужно будет оставлять свои паспортные данные и адрес при покупке и продаже валюты. Считаете ли вы такую меру необходимой?
Результаты опроса

§ Добринцофф
Re: Нацбанк РК планирует ввести ограничения в режим работы...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6635
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.08.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему нет варианта"по барабану"
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§ Маркс
Re: Нацбанк РК планирует ввести ограничения в режим работы...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Почему нет варианта"по барабану"

Потому что голосование сделано для людей с активной жизненной позицией, а пофигисты просто проходят мимо, зачем им голосовать?
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