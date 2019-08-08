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≡ Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36411
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила «НГ» Гайни АБИЛЬПАНОВА, большую часть времени полицейские разговаривали на отвлечённые темы. Затем ей пояснили, что поступила анонимная ориентировка на людей, которые пытаются пронести в акимат бомбу.
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* abaika95
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Не слишком ли много внимания мы уделяем этим двоим?

Трэвэл ну ты даеешь) а зачем туда весь этот сыр бор? Зачем Мади и Гайни готовились посты выкладывали,рисковали из полицейского участка эфиры вели чтобы мы вот так просто о них забыли? Знаете как то незаметно стало модно быть оппиком, вот наша система существует уже 30 лет и до этого все какието старички выходили протестовать, щас куда ни глянь квнщики, актеришки,певички,рэперы,режисеры срочно стали правдолюбами что раньше не замечали проблем? Или раньше платили больше?)) аот и эти двое, не удевлюсь что когда вся шумиха пройдет и хайп уляжется и модно будет раьотать в акимате они не кривя своими идеями устроятся на госслужбу)
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§ Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Ваш земляк


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Сообщений: 2281
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Во-первых нужно для начала жить в своей стране, чтобы кому то что-то доказывать, а не из за бугра ратовать за то что я вот мол уехал в 97-м но душой я в Казахстане....no comments Во-вторых когда топотишь за законы, нравы,обычаи традиции и в конечном счете за вооруженные силы другого государства и вообще у них там все зачипись а у нас тут все.... то жди эффекта бумеранга, хотели как у них?-пожалуйста.

Ты это Сайлау Курманову и Кайрату Стайеру расскажи! Они же так на США молятся и радуются, когда в России какой-нибудь негатив...
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§ Серый волк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10569
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Источник финансирования резко увеличившей активности и кол-ва расконсервированных троллей опг акиматские кажется обнуружен... в соседней ветке.
Стыдно, но возможно эта безумная в очередной раз перестроенная арка тут нашпиковывает форум. :lol:
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35748

[Исправлено: Серый волк, 08.08.2019 - 13:24]
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* Кушмурунец23
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
Кушмурунец23


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Сообщений: 284
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 08.08.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пытаются пронести в акимат бомбу

Бомба могла быть и атомной, поэтому лучше перестраховаться. Тем более они наверно несли какой нибудь контейнер с предполагаемой, по мнению полицейских, бомбой.
Я вот смотрю, последнее время о нас гражданах Государство стало проявлять заботу. Все эти хакерские атаки уже заколебали а тут еще поступают звонки про бомбу. Очень интересно, а этого телефонного террориста уже нашли?
Вон у нас в Кушмуруне несколько лет назад гражданин предпенсионного возраста тоже про бомбу позвонил. Так быстро нашли и лет 5-7 дали. Какой то праздник бедолага отмечал. А этим позвонили и это при том что уже все телефоны привязаны к симкам и симки привязаны к телефонам. Поэтому наверно это были бдительные "правильные" граждане. Хотя если посмотреть на этих молодых людей, то явно видно, что никакого отношения к бомбам они не имеют. Получается, что наши полицейские в опе, не тех арестовали и телефонного террориста не нашли!
И что теперь? Может где то все таки до сих пор ходит человек с бомбой?
Как то все это печально. Инициативная группа, практически единодушие как при Леониде Ильиче(но тогда было понятно) Сначала проспект Абая единодушно, потом Юра "долетался" а тут еще и бомбу придумали. Сериал, однако!
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§ Трэвэл
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
Трэвэл


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Сообщений: 225
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зачем Мади и Гайни

То есть тупо хайпануть? А может это все-таки любовь?! И это у них игры такие)))
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* Кушмурунец23
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 08.08.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ещё подвезли новые методички, надо брать.

Прямо в таком новогоднем прикиде иди, а то пойдешь в костюме с галстуком, могут подумать что с бомбой, не факт что не арестуют до выяснения.
А так в этом прикиде за своего сойдешь. Своих не трогают!

[Исправлено: Кушмурунец23, 08.08.2019 - 16:43]
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* maxsaf
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2715
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Прямо в таком новогоднем прикиде иди

Это был бы классный флэшмоб - толпой завалить в акимат и требовать методички новые, и акты на выполненные работы/услуги за прошлый месяц подписать ))
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* Игорь Васильевич
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Игорь Васильевич


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Сообщений: 119
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 08.08.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ты это Сайлау Курманову и Кайрату Стайеру расскажи! Они же так на США молятся и радуются, когда в России какой-нибудь негатив..


Обязательно расскажу и покажу, а вот когда в России негатив пламенным патриотам Казахстана наоборот плакать надо, потому-что Россияне не любят когда негатив только у них одних и стараются устроить его всем вокруг)
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§ Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Ваш земляк


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Сообщений: 2281
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Прямо в таком новогоднем прикиде иди, а то пойдешь в костюме с галстуком, могут подумать что с бомбой, не факт что не арестуют до выяснения.

Да там наверняка фото верноподданных в различном обличье есть! И в клоунском колпаке тоже.
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