yudjin Re: Акимат Костаная не оплатил работу компании, которая обновила... #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6034

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:21 Цитата: arman_kst: Надо табличку поменять. Русского языка нет И снова нарушение закона о рекламе и закона о языках! Ау, правозащитники! Ау, отделы внутренней политики, культуры и развития языков, я прошу прокомментировать отсутствие названия на официальном русском языке, который, по словам Дариги Назарбаевой "еще никто не отменял".



Сегодня прям день открытий какой-то: городская больница попала в рейтинг худших, вместо того, чтобы реально спасать вымирающую сайгу, открывают ей пластиковый памятник, мирные активисты оказываются подозрительными бомбаносцами, дорогая и красивая арка по заказу акимата, оказывается ему не нужна и платить за неё не будем?

Какая чудная страна, однако...