Кушмурунец23 Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы... #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 284

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:27 Цитата: alex_60:

пытаются пронести в акимат бомбу

Бомба могла быть и атомной, поэтому лучше перестраховаться. Тем более они наверно несли какой нибудь контейнер с предполагаемой, по мнению полицейских, бомбой.

Я вот смотрю, последнее время о нас гражданах Государство стало проявлять заботу. Все эти хакерские атаки уже заколебали а тут еще поступают звонки про бомбу. Очень интересно, а этого телефонного террориста уже нашли?

Вон у нас в Кушмуруне несколько лет назад гражданин предпенсионного возраста тоже про бомбу позвонил. Так быстро нашли и лет 5-7 дали. Какой то праздник бедолага отмечал. А этим позвонили и это при том что уже все телефоны привязаны к симкам и симки привязаны к телефонам. Поэтому наверно это были бдительные "правильные" граждане. Хотя если посмотреть на этих молодых людей, то явно видно, что никакого отношения к бомбам они не имеют. Получается, что наши полицейские в опе, не тех арестовали и телефонного террориста не нашли!

И что теперь? Может где то все таки до сих пор ходит человек с бомбой?

Как то все это печально. Инициативная группа, практически единодушие как при Леониде Ильиче(но тогда было понятно) Сначала проспект Абая единодушно, потом Юра "долетался" а тут еще и бомбу придумали. Сериал, однако!