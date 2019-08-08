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§ NG.kz
Атамбаев: Оружие было только у меня, я сам оказывал сопротивление
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший президент Алмазбек Атамбаев сообщил, что огнестрельное оружие среди собравшихся в Кой-Таше было только у него. Об этом он заявил 8 августа на встрече со своими сторонниками.
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* Игорь Васильевич
Re: Атамбаев: Оружие было только у меня, я сам оказывал...
Игорь Васильевич


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Сообщений: 117
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 08.08.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В результате конфликта пострадали, по последним данным, 52 человека, один сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения.


Цитата:
В заложниках в доме Атамбаева находится 6 «спецназовцев»


Цитата:
Здесь только у меня есть оружие, я вчера был на третьем этаже дома и сам оказывал сопротивление. Пусть потом не обвиняют простых граждан, у них не было даже рогаток, возможно, были камни»


Это что там за рэмбо-президент такой у Киргизов? одного спецназовца убил,6 взял в заложники, может все-таки лукавит господин президент, и его так называемые "простые граждане" при ближнем рассмотрении окажутся какими-нибудь ЧВК с опытом боев в ОШе или Фергане
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