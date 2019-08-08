Цитата: В результате конфликта пострадали, по последним данным, 52 человека, один сотрудник спецназа скончался от огнестрельного ранения.



Цитата: В заложниках в доме Атамбаева находится 6 «спецназовцев»



Цитата: Здесь только у меня есть оружие, я вчера был на третьем этаже дома и сам оказывал сопротивление. Пусть потом не обвиняют простых граждан, у них не было даже рогаток, возможно, были камни»



Это что там за рэмбо-президент такой у Киргизов? одного спецназовца убил,6 взял в заложники, может все-таки лукавит господин президент, и его так называемые "простые граждане" при ближнем рассмотрении окажутся какими-нибудь ЧВК с опытом боев в ОШе или Фергане