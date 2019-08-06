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§ NG.kz
Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты высказались о возможном введении новых правил работы обменных пунктов. По мнению специалиста, из-за ограничений пострадают и бизнесмены, и клиенты. А еще ограничения скажутся на всей экономике страны.
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§ Добринцофф
Re: Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам -...
Добринцофф


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Сообщений: 6634
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для владельцев обменников это куча затрат. Бедные операторы будут работать в три раза за ту же зарплату и приносить меньше прибыли. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35726

Чего это они бедные,что у нас очереди в обменниках стоят,что нету времени паспортные данные записать?

Цитата:
Но, как предприниматель, я перенесу все свои дополнительные затраты на потребителя. Сейчас у нас маленькая маржа между покупкой и продажей. Теперь она может увеличиться и составлять не два-три тенге, а, к примеру, 20. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35726

Вы можете маржу хоть 50 поставить,вопрос только кому будете продавать по таким ценам?Что кроме обменного пункта валюту больше негде купить?

Цитата:
Также экономист считает, что ограничения скажутся на всей экономике страны. "Если появятся запреты, то исчезнет доверие. Если у меня появятся доллары, я не буду их продавать, потому что купить в следующий раз будет трудно. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35726

ЭКОНОМИЗД не слышал про онлайн обмен,ааааа не слышал наверно?
В чем проблема не выходя из дома купить долларов столько сколько нужно?
Цитата:
Что же касается работы до семи вечера - это очень неудобно. А если туристы прилетели поздно или бизнесмену нужно срочно купить валюту? Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35726

Про карты видимо то же не слышали :lol:
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§ Сергей_я
Re: Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам -...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2761
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.08.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В чем проблема не выходя из дома купить долларов столько сколько нужно?

если у меня нет карты, как мне это сделать к примеру?
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§ Сергей_я
Re: Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам -...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2761
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 06.08.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Про карты видимо то же не слышали

по карте он не купит валюту, а просто ею сможет рассчитаться, но ведь там курс поболее, чем тот, что по факту.
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§ Добринцофф
Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6634
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 06.08.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
если у меня нет карты, как мне это сделать к примеру?

Если у вас до сих пор нет карты,то скорее всего и доллары вам не нужны.

Цитата:
Сергей_я:
по карте он не купит валюту, а просто ею сможет рассчитаться, но ведь там курс поболее, чем тот, что по факту.

Речь идёт о туристах которые приехали после 7 вечера,так вот до утра с картой дожить точно можно,а потом уже пойти и поменять.

[Исправлено: Добринцофф, 06.08.2019 - 19:43]
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§ JereK
Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1398
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 06.08.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
по карте он не купит валюту, а просто ею сможет рассчитаться, но ведь там курс поболее, чем тот, что по факту.


Курс там такой, какой у банка, его можно увидеть на сайте этого самого банка. Лично я рассчитываюсь валютной картой уже много лет, не морочась с обменниками. ЭКОНОМИЗД и правда несет пургу на мой взгляд.

[Исправлено: JereK, 06.08.2019 - 17:20]
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§ pro100tak
Re: Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам -...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.08.19 - 03:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для чего это все? Реально не понятно совсем. Те, которые выводят бабки из страны, к обменникам никакого отношения не имеют. Ну, или имеют сами кучу обменников и все операции раскидают так, что ... Ловить других преступников посредством обменных операций? Ну, тогда обменники должны в режиме онлайн сразу сообщать, дескать такой-то обменял столько-то. При цифровизации и банках с карточками это как ловить черную кошку в темной комнате. Зачем реально разводить бюрократию и искусственно нагнетать давление на курс? Ведь есть же еще люди, держащие сбережения в тенге, поверившие в дедолларизацию. И они же пойдут в банки-обменники, когда курс в обменниках станет разительно отличаться от биржевого курса. И не исключено, при большой в этом случае разнице в курсах покупки-продажи, что часть обменных операций уйдет в тень.
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* Маркс
Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа радетели за карточки, сразу видно, что вы ничего не слышали о лимитах, сверхлимитных комиссиях, санкциях и банковских ограничениях по безопасности. Иногда гораздо проще воспользоваться обменником, чем поиметь кучу проблем с куском картона, вдруг оказавшимся бесполезным в патовой ситуации.
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§ Victor Yang
Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11816
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
разу видно, что вы ничего не слышали о лимитах, сверхлимитных комиссиях,

Ты опять скачешь из реальности в теорию? Какие там лимиты? Какими суммами ограничены? Ты уверен, что большинство наших граждан расплачивается именно такими суммами?
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* Маркс
Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Какими суммами ограничены? Ты уверен, что большинство наших граждан расплачивается именно такими суммами?

Так значит лимиты все-таки есть, раз ты задаешь такие вопросы? А раз есть меньшинство, расплачивающееся такими суммами, то и обменники им будут нужны. Логично же, а, Агнесса... Ивановна?
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§ Victor Yang
Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11816
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А раз есть меньшинство, расплачивающееся такими суммами, то и обменники им будут нужны.

Для меньшинства подойдёт и предлагаемый режим работы.Такие суммы обычно планируются.
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* Маркс
Курс доллара вырастет из-за новых требований к обменникам - экономисты
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Для меньшинства подойдёт и предлагаемый режим работы.

О как! Демократию в массы! МеньшИнства громить, экспроприаторов экспроприировать!
Цитата:
Victor Yang:
Такие суммы обычно планируются.

Обычно - это всегда или иногда? Как-то у тебя смысл всегда размазан, не поймешь, за правых ты или за левых?
И кем, интересно, планируется очередная сумма твоих расходов?
"– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?" (c) Булгаков М.А.
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