arman_kst Re: Костанайская городская больница попала в список самых... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 313

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:44 Да вообще не доволен я сегодняшней системой. Мама заболела, обострение по хроническому заболеванию - ревматоидный артрит. Вызывали 2 раза скорую, думали может заберут и положат в городскую больницу. Но отказывают, отправляют в поликлинику № 3, а как туда пойти и сдавать анализы, если даже с комнаты не выйти из-за болезни.

Врачи с поликлиники приходили, уколы делали с обезболивающим, а толку от них не было. В итоге пришлось положить за деньги в железнодорожную больницу.

Там дополнительно сказали, что есть подозрение на воспаление легких. Рентген сделали - подтвердилось. Почему нельзя было положить, как раньше было? Человек не может ходить, как можно по кабинетам ходить?