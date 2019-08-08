Цитата: abaika95:

а эти то специально готовились и шли устроить шумиху вокруг своих персон, хотели бы просто выступить не кто бы их не задержал

Вот именно в таких горячих ситуациях сразу видно подсадных уток... на форуме.

Начинают громко крякать, врать и поливать грязью.



Кстати сообщение о бомбе уголовно наказуемо.

Так что на этих услужливых дураков в погонах можно смело катать в республиканскую прокуратуру. Конкретно на то лицо от которого услышали причину задержания.

Если не сдаст источник своего бомбизма, то пусть и отдувается, его и привлекать по статье.