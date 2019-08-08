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≡ Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36408
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила «НГ» Гайни АБИЛЬПАНОВА, большую часть времени полицейские разговаривали на отвлечённые темы. Затем ей пояснили, что поступила анонимная ориентировка на людей, которые пытаются пронести в акимат бомбу.
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§ Серый волк
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10566
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а эти то специально готовились и шли устроить шумиху вокруг своих персон, хотели бы просто выступить не кто бы их не задержал

Вот именно в таких горячих ситуациях сразу видно подсадных уток... на форуме.
Начинают громко крякать, врать и поливать грязью.

Кстати сообщение о бомбе уголовно наказуемо.
Так что на этих услужливых дураков в погонах можно смело катать в республиканскую прокуратуру. Конкретно на то лицо от которого услышали причину задержания.
Если не сдаст источник своего бомбизма, то пусть и отдувается, его и привлекать по статье.
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* Маркс
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 481
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
А вот на счет звонка, поразмышляйте сами. Не дай бог кто-то это реально стоят и планировал.

Возле акимата, на пустой площади, стоял и планировал? Мелом чертил схемы на плитке? Вы это серьезно? Да такие дураки подорвались бы на этой бомбе еще на этапе изготовления, пока планировали что с ней делать дальше и в какой авоське ее нести по улице.
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§ Серый волк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10566
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Возле акимата, на пустой площади, стоял и планировал? Мелом чертил схемы на плитке?

Ежу понятно, что в акимате антигосударственная банда расхитителей городской собственности, растаскивающая бюджет в 99% своего времени и крадущая все что можно, вдруг озаботилась прогнуться и изобразить единогласность.

Плохо то, что они радикализируются и звереют и готовы чтоб отстоять свои кресла, к которым хорошо прилипли, и бомбить собственное население и сдавать его в пполицию и вести себя как криминальные элементы.

[Исправлено: Серый волк, 08.08.2019 - 11:32]
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§ abaika95
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 14:48
Комментарий удален модератором.
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* Ваш земляк
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2275
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 15:05
Комментарий проходит проверку.
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