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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6623
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Акиматская троллятина-тра-ля-ля-тина работает, форум наполняет Забавно.

У нас врач психотерапевт на форуме есть?
Человеку плохо. :lol: :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6623
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сколько платят?

75 тенге за пост..в выходные 150 .. 8-)
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2275
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Китайские Народный банк опустил курс юаня к доллару,

А вот ты точно не из Эстонии?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4444
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
75 тенге за пост..в выходные 150


куда обращаться?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4444
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У нас врач психотерапевт на форуме есть?


ну это человек известный.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2275
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И как я ранее уже писал,тоже говорил что "положит конец коррупции и бла-бла-бла .." Но выполнил только два первых слова...

Повторяешься. Или у тебя какая-то фиксация на этих словах?! Про "положил конец".
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2275
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 08.08.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свидетель убийства М.Круга задушил двух сокамерников.
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10566
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк: Повторяешься. Или у тебя какая-то фиксация на этих словах?! Про "положил конец".

Ну так его наверное и инструктировали при приёме: "положить конец" вот и весь корень устойчивого выражения. :lol:
Ну такая мелкая шушера нанятая в притонах с "массажем" наверное.
Оттуда и некоторые выражения и иногда проскакивающее из подсознания сравнение их труда на форуме с услугами салонов.
Ещё их приём из методички мелкие оскорбления, которые могут быть открытыми на немодерируемых ресурсах, а при модерации предел нужно прощупывать.
Хотя это ближе уже к специфическим "противным" :oops:
В общем такие дешевенькие по вызову.
От того и быстро исписываются и повторяются привычно с своей цифровой озвучкой
Вычисляются эти примитивные на раз два.
Они никогда не пишут на темы волнующие их, чем живут и куда ходят. Никогда не являются в авторах идей и тем.
Никогда ничего не предлагают. Они только паразитируют на осорблениях и замусоривают ветки своими постами.
Это мы конечно о самой дешевой категории. Есть отдельные более дорогие. Которые стараются работать прицельно, а не гадить на всё вокруг по поверхностям. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 08.08.2019 - 11:56]
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