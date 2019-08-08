Цитата: Ваш земляк: Повторяешься. Или у тебя какая-то фиксация на этих словах?! Про "положил конец".

Ну так его наверное и инструктировали при приёме: "положить конец" вот и весь корень устойчивого выражения.

Ну такая мелкая шушера нанятая в притонах с "массажем" наверное.

Оттуда и некоторые выражения и иногда проскакивающее из подсознания сравнение их труда на форуме с услугами салонов.

Ещё их приём из методички мелкие оскорбления, которые могут быть открытыми на немодерируемых ресурсах, а при модерации предел нужно прощупывать.

Хотя это ближе уже к специфическим "противным"

В общем такие дешевенькие по вызову.

От того и быстро исписываются и повторяются привычно с своей цифровой озвучкой

Вычисляются эти примитивные на раз два.

Они никогда не пишут на темы волнующие их, чем живут и куда ходят. Никогда не являются в авторах идей и тем.

Никогда ничего не предлагают. Они только паразитируют на осорблениях и замусоривают ветки своими постами.

Это мы конечно о самой дешевой категории. Есть отдельные более дорогие. Которые стараются работать прицельно, а не гадить на всё вокруг по поверхностям.



[Исправлено: Серый волк, 08.08.2019 - 11:56]