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§ NG.kz
Картинка - лучше, ее содержание - хуже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 02:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 ноября 2018 года на церемонии включения станций цифрового телевещания на территории Костанайской области сообщили, что в «цифре» будет передаваться два пакета программ. Жители Костаная и окрестных сел получат возможность смотреть до 30 каналов эфирного вещания, а на остальной территории области будет транслироваться лишь один пакет с 15 телеканалами. Однако после 1 июля, когда аналоговое вещание отключили, на большей части области обнаружилось: вместо обещанных 15 осталось 11 каналов. Куда исчезли остальные?
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§ Серый волк
Re: Картинка - лучше, ее содержание - хуже
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10561
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 02:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мертвым припарка эти манипуляции и количество опарышей.
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§ юля елиссева
Re: Картинка - лучше, ее содержание - хуже
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1208
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.08.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем вообще смотреть зомбоящик? Хотя, я иногда включаю, если срочно нужно вызвать рвоту. Достаточно включить любой казахстанский или российский телеканал, и приступ рвоты тут же гарантирован! Но, главное после того, как рвота прошла, тут же выключить зомбоящик, ибо возникает непреодолимое желание швырнуть по нему чем-то увесистым, типа кирпича.
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§ Игорь Васильевич
Re: Картинка - лучше, ее содержание - хуже
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 08.08.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Достаточно включить любой казахстанский или российский телеканал, и приступ рвоты тут же гарантирован


Такие же позывы у меня возникают при просмотре СNN,радио свобода и ЕВРОНЬЮС, чему отлично мы и Россияне научились у запада так это топорной и лживой телепропаганде
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§ Маркс
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Маркс


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Сообщений: 478
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Достаточно включить любой казахстанский или российский телеканал, и приступ рвоты тут же гарантирован!

А европейский или американский канал не пробовали включать? Вот их можно легко смотреть без потерь для организма, потому что ничего не понятно.
Цитата:
юля елиссева:
Но, главное после того, как рвота прошла, тут же выключить зомбоящик, ибо возникает непреодолимое желание швырнуть по нему чем-то увесистым, типа кирпича.

Не забудьте поджечь кирпич, это теперь, оказывается, легко можно сделать.
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§ Victor Yang
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Victor Yang


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Сообщений: 11816
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Достаточно включить любой казахстанский или российский телеканал, и приступ рвоты тут же гарантирован!

Что же ты не продолжаешь? "Вот то ли дело украинские, европейские и американские каналы - их хочется смотреть 24 часа в сутки!"
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§ Vital
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Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7855
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.08.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Ой прям и не смотрешь тв.
А че ещё делать на диване? Щас современные приставки, море каналов хоть про животных, хоть про политику. Я смотрю тв. А иначе зачем он мне дома? Пыль с него вытерать только?
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