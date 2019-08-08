Цитата: юля елиссева:

Достаточно включить любой казахстанский или российский телеканал, и приступ рвоты тут же гарантирован!

А европейский или американский канал не пробовали включать? Вот их можно легко смотреть без потерь для организма, потому что ничего не понятно.

Цитата: юля елиссева:

Но, главное после того, как рвота прошла, тут же выключить зомбоящик, ибо возникает непреодолимое желание швырнуть по нему чем-то увесистым, типа кирпича.

Не забудьте поджечь кирпич, это теперь, оказывается, легко можно сделать.