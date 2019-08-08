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≡ Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила «НГ» Гайни АБИЛЬПАНОВА, большую часть времени полицейские разговаривали на отвлечённые темы. Затем ей пояснили, что поступила анонимная ориентировка на людей, которые пытаются пронести в акимат бомбу.
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§ maxsaf
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2713
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
слушания по переименованию признать недействительными.

Провести опрос по поводу непризнания опроса?
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§ сайлау курманов
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3123
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.08.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо хоть отпустили, а то могли заставить признаться, чего не было
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§ yudjin
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.08.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужасно трагикомичная ситуёвина получилась... в духе всей доморощенной нурдемократии. Власть показала, что она просто боится мнения 3-х обычных горожан и то, что нуродобрямс со всеобщим ономастическим оргазмом пойдёт не по сценарию. Полиция нафантазировала причину задержания, что не удивительно с таким то магом перевоплощения номеров на своём автомобиле. Трое из инстаграма из-за недостатка опыта просто неподрасчитали административные возможности мандражирующих чиновников. Ну, будут по смышленей в следующий раз ;-)
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§ abaika95
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
abaika95


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Сообщений: 146
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Трое из инстаграма из-за недостатка опыта просто неподрасчитали административные возможности

А оне что маленькие ребятишки особено Зинченко? Ненадо делать из них дурачков, все они прекрасно знали как в таких случаях делается, и как на этом можно попиариться

тот парень который выступил на собрании что-то не трубил и сейчас нигде не видно его что трубит о том что его мнение попрано и он жертва нападения депутатов))высказал свое мнение и ушел, а эти то специально готовились и шли устроить шумиху вокруг своих персон, хотели бы просто выступить не кто бы их не задержал
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§ Маркс
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Полиция нафантазировала причину задержания, что не удивительно с таким то магом перевоплощения номеров на своём автомобиле.

Вот это уже и начинает напрягать. Эти надуманные причины позволяют показать свою значимость и под это дело получать дополнительный государственный паек. Стрельба из пушек по воробьям, не исключая возможности, что по воробьям прикормленным. С этими сертификатами то же самое, просто кто-то отломил хороший кусочек пирожка из казны. Научились создавать схемы выжимания и перетягивания финансов внутри системы. Теперь обычные люди должны будут еще больше работать и меньше получать, чтобы вовремя пополнять государственные закрома.
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* drakon
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17035
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Хорошо хоть отпустили, а то могли

И наркотики в карманах - найти.
Думаю,это всё - впереди... :lol: :lol: :-o
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§ unrepeatable
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фото, прям герои) Работал бы я в полиции , и мне позвонили на счет бомбы,я бы весь акимат оцепил. Четыре человека не весь народ, глупо думать , что власти стали бы их заталкивать из-за слушаний. Ну пришли бы они, высказались и все, это не дает объективность. А вот на счет звонка, поразмышляйте сами. Не дай бог кто-то это реально стоят и планировал. Это не шутки. :-(
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§ alex_60
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И наркотики в карманах - найти.


значит и наркоманы против.
кто тогда за?
эти десять человек в первом ряду?

[Исправлено: alex_60, 08.08.2019 - 12:34]
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§ alex_60
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А президент наш форум читает?

[Исправлено: alex_60, 08.08.2019 - 12:40]
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* Vital
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7855
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.08.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Завязывай всех за дураков держать. Бомба нужна была явно для красивой картинки. Ну не скажут же что задержали из за переименование улицы.
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§ Гога
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1035
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.08.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
Код:
Царь Хороша ль, плоха ли весть, Докладай мне все как есть! Лучше горькая, но правда, Чем приятная, но лесть! Только если энта весть Снова будет — не Бог весть, Ты за эдакую правду Лет на десять можешь сесть!..
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