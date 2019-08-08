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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11816
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Может поэтому таньга и рупь того...пляшуть..

Рупь более стабильный. А тенге очередное дно пробивает.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6617
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

не а.. :-P
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Угадайте авто.


уазик похоже.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6617
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Макс уже с уазом пролетел..ты следующий))
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6617
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А тенге очередное дно пробивает.

А может воно как юань вступило в валютную войну? :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
же с уазом пролетел


гелик что ли. с таким кузовом две машины.
ну китайцы. но не про них речь же.

[Исправлено: alex_60, 08.08.2019 - 11:44]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11816
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Макс уже с уазом пролетел..ты следующий))

Можно поступить очень нечестно?
"Булат" на базе ГАЗ-66.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11816
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А может воно как юань вступило в валютную войну?

В нашем случае Слон и Моська получилось.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
"Булат


похоже. типа хаммер.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там же над решеткой радиатора написано.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6617
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
"Булат" на базе ГАЗ-66.

+ мерса немного из начинки..зверь грят машина..такую бы в серию :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот про котов и кошек. данные по соседям.
// чаще всего заводят кошек без породы (55 процентов). Среди породистых питомцев наибольшей популярностью пользуются британцы (11 процентов), шотландцы (8 процентов), мейн-куны (3 процента) и сибирские кошки (3 процента). Отмечается, что чаще всего кошек заводят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и Екатеринбурга. Кроме того, исследователи выяснили, что в качестве кличек для своих кошек россияне как правило выбирают Марусю, Алису, Мусю, Соню и Масю. Самцов чаще всего называют Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.///
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