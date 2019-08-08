abaika95 Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы... #18





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 11:51 Цитата- Трое из инстаграма из-за недостатка опыта просто неподрасчитали административные возможности



А оне что маленькие ребятишки особено Зинченко? Ненадо делать из них дурачков, все они прекрасно знали как в таких случаях делается, и как на этом можно попиариться



тот парень который выступил на собрании что-то не трубил и сейчас нигде не видно его что трубит о том что его мнение попрано и он жертва нападения депутатов))высказал свое мнение и ушел, а эти то специально готовились и шли устроить шумиху вокруг своих персон, хотели бы просто выступить не кто бы их не задержал