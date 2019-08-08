alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #1707





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4437

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:48 вот про котов и кошек. данные по соседям.

// чаще всего заводят кошек без породы (55 процентов). Среди породистых питомцев наибольшей популярностью пользуются британцы (11 процентов), шотландцы (8 процентов), мейн-куны (3 процента) и сибирские кошки (3 процента). Отмечается, что чаще всего кошек заводят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и Екатеринбурга. Кроме того, исследователи выяснили, что в качестве кличек для своих кошек россияне как правило выбирают Марусю, Алису, Мусю, Соню и Масю. Самцов чаще всего называют Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.///