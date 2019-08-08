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§ NG.kz
Что было - то было
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36406
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 августа 1909 г. Кустанайская женская прогимназия преобразована в 7-классную гимназию. 3 августа 1983 г. ОКСу Кустанайского горисполкома выделен земельный участок пл. 23 га для строительства южного жилого микрорайона № 7.
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§ Гога
Re: Что было - то было
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1035
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.08.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
27 августа 1919 г. Кустанайский уезд на основании постановления Президиума ВЦИК был включен в состав Челябинской губернии. Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=681&storyid=25465
- Так и надо было там оставаться .
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§ alex_60
Re: Что было - то было
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//7 августа 1919 г. Кустанайский уезд на основании постановления Президиума ВЦИК был включен в состав Челябинской губернии.//

этот указ еще не отменен?
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§ Игорь Васильевич
Что было - то было
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 08.08.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 1919 году уезд был передан в Челябинскую губернию, в 1920 году — в Оренбургско-Тургайскую, а в 1921 был упразднён. В 1922 году восстановлен в составе Кустанайской губернии. В 1925 году к Кустанайскому уезду были присоединены все остальные территории Кустанайской губернии, губерния упразднена, а Кустанайский уезд передан в прямое подчинение Казакской АССР. В том же году Кустанайский уезд был преобразован в Кустанайский округ.

Какие-то сложные манипуляции с нашей областью происходили в начале прошлого века)
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