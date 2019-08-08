Игорь Васильевич Что было - то было #3





(Пользователи) Сообщений: 116

Регистрация: 19.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:25 В 1919 году уезд был передан в Челябинскую губернию, в 1920 году — в Оренбургско-Тургайскую, а в 1921 был упразднён. В 1922 году восстановлен в составе Кустанайской губернии. В 1925 году к Кустанайскому уезду были присоединены все остальные территории Кустанайской губернии, губерния упразднена, а Кустанайский уезд передан в прямое подчинение Казакской АССР. В том же году Кустанайский уезд был преобразован в Кустанайский округ.



Какие-то сложные манипуляции с нашей областью происходили в начале прошлого века)