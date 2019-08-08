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≡ Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила «НГ» Гайни АБИЛЬПАНОВА, большую часть времени полицейские разговаривали на отвлечённые темы. Затем ей пояснили, что поступила анонимная ориентировка на людей, которые пытаются пронести в акимат бомбу.
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* alex_60
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позорище то какое.
мрак.
хватают людей на улице.
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* alex_60
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слушания по переименованию признать недействительными.
за недопуск людей с опросами жителей. и задержаниями.
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* alex_60
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При таком поведении властей это улица тем более не
должна быть переиименова.
Назвать улицу в честь... через аресты...
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§ Victor Yang
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11808
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо, очень надо было переименовать и чтобы желание было "единогласным". Первый раз депутаты обкосячились, теперь всё - "добровольно и с песней", как в анекдоте. А между тем можно было найти компромисс - вряд ли кто-то реально был бы против переименовать улицу Т-дик. В Усть-Каменогорске так и сделали.
Может, обращение к президенту написать? Или Назарбаеву?

[Исправлено: Victor Yang, 08.08.2019 - 09:59]
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* alex_60
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
вряд ли кто-то реально был бы против переименовать улицу Т-дик


да все бы были только за.
а тут .. через задержания людей с опросами . голосуют десять человек.
не что не вечно под луной.
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* alex_60
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//то поступила анонимная ориентировка на людей, которые пытаются пронести в акимат бомбу.//

даже вот так.
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* Игорь Васильевич
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 08.08.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все таки зря задержали, от 3 активистов ничего конкретно не поменялось бы на собрании, вместе с тем парнем который высказал свое мнение их было бы всего 4, я всегда утверждал и буду тут утверждать здоровый плюрализм мнений "очищает" от налета театрализации происходящего дискуссии и диспуты любого уровня, ну поспорили бы они там со старичками и Денисовым, что от этого изменилось бы?
А теперь из ребят сделали мучеников,неумно....
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§ zloy kyrgyz
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 08.08.19 - 10:25
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.08.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я считаю что они обычные как любят сейчас говорить хайпажоры,перед тем как идти на такие политические мерлприятия не трубят в своей инсте за неделю до события о том что ты там будешь и там бует "мясо"))чисто привличение внимания подписчиков,незнаю пропустят мой коммент нет)) мы же тут за демократию каждый высказатся может как бы),но задержали их правильно,нечего как говорится воду мутить на ровном месте
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* alex_60
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После такого.. переименовывать..
совесть .. да где она...похоже.
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§ Victor Yang
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11808
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я считаю что они обычные как любят сейчас говорить хайпажоры

Ага - и позвонили они сами, чтобы их задержали, чтобы потом в газете об этом написать.

Это особенности нашей демократии - показывают только то мнение, которое нужно показать. Конкретно в этом случае - борьба с инакомыслием. Никаких митингов, никаких призывов.
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§ zloy kyrgyz
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 08.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы главно за демократию а удалили мой коммент)) ладно несколько вопросов в воздух
Цитата:опросили 38 жителей частных домов по ул. Гагарина и планировали сообщить что 31 против
А сколько вообще жителей на этой улице? И сколько жителей присутсвовало на собрании?
Просто как бы выразится по тактичней, никто сейчас не может точно сказать как именно проведен данный опрос,то есть я могу придти к человеку в дом и спросить вы против того чтобы улицу Гагарина переименовали? Человек скажет-да против,но никто ему не сообщит что имя Гагрина будет присвоено другой улице)
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* maxsaf
Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2708
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
признать недействительными. за недопуск людей

Француз тоже подпадает? :-)
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* Обликоморале
Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы Гагарина прокомментировали в ДП Костанайской области
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6608
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гайния АБИЛЬПАНОВА, я так понял, уже была на крючке у органов.
Так что их отмазка об анонимности и проверки личности сущий бред.
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