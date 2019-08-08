zloy kyrgyz Re: Задержание активистов по пути на слушания о судьбе улицы... #12





(Пользователи) Сообщений: 68

Регистрация: 27.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:54 Мы главно за демократию а удалили мой коммент)) ладно несколько вопросов в воздух

Цитата:опросили 38 жителей частных домов по ул. Гагарина и планировали сообщить что 31 против

А сколько вообще жителей на этой улице? И сколько жителей присутсвовало на собрании?

Просто как бы выразится по тактичней, никто сейчас не может точно сказать как именно проведен данный опрос,то есть я могу придти к человеку в дом и спросить вы против того чтобы улицу Гагарина переименовали? Человек скажет-да против,но никто ему не сообщит что имя Гагрина будет присвоено другой улице)