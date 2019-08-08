Victor Yang Дело есть, но ему там не место? #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11804

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 07:26 Тут ничего не попишешь - истец прав. Есть санитарные правила и нарушать их, по идее, нельзя.

А вот всем программам поддержки бизнеса не мешало бы на эти моменты обращать внимание - а то поддерживать поддерживают, но иногда чтобы соблюсти все нормы, нужны значительные вложения, а это уже влияет на срок окупаемости и вообще рентабельности.



Цитата: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=681&storyid=25462#811735 Ответчики же считают, что они продолжают иметь статус ЛПХ - личного подсобного хозяйства Источник:

Ну как же? ЛПХ - это когда тильки для cэбэ и родственников. А тут 200 голов - явное предпринимательство, даже кредит под это дело взяли.



[Исправлено: Victor Yang, 08.08.2019 - 08:49]