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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 122 из 122«1...120121122
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17034
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты же вроде в Швецию хотел по климату.

Да, хотел БЫ. Но могу с октября, на 5 месяцев.
Но уже сам не хочу. Здоровье - понимаш... :lol: :-o
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 351
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.08.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Быстрее удаляйте, тут нельзя такое постить )))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17034
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты же прошлом году в Гренландию ездил.

ИсландиюЦитата:
alex_60:
что то фоток оттуда не было.

Они в РАДИКАЛЕ, на старом компеЦитата:
alex_60:
поищи, может найдешь.

Попробую, может включу. Если получится,
выставлю здесь... :lol: :oops:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ИсландиюЦитата

Да, это я так тебя растормошить.
В Исландию конечно.
Внучка твоя тогда в ок отвечала мне.
Так понял.
Когда ты был в исландиях.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17034
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Внучка твоя тогда в ок отвечала мне.

Не, Барбара. Мы с внучкой туда ездили
и её другом... :lol: :oops: Цитата:
alex_60:
я так тебя растормошить.

Kein Lüst schon, Алекс... :lol: :-o
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже этот забор тысячу лет не косили.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Kein Lüst schon

Могут удалить.
На других языках нельзя.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17034
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Похоже этот забор тысячу лет не косили.

Косят, Алекс, каждый год в июле-августе.

Но с каждым годом он становится выше,
на 10-15 см. Но я ещё наверное смогу его
перепрыгнуть, если с крыши - домика... :oops: :-P
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
если с крыши - домика...


ноги переломаешь.
калитку сделай в заборе.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас в аптеке сертификаты бесплатные?
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты там не пробовал через забор?
Или проблемы с сертификатом?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17034
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.08.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У вас в аптеке сертификаты бесплатные?

Что ещё за - Сертификат?... :-o :-x
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что ещё за - Сертификат?

Сейчас презервативы так называются.
Карл Маркс и ОМ так сказали.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6603
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 06:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Карл Маркс и ОМ так сказали.

Ващет Тимур Гафуров начал, мы с Марксом причём? :lol:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
мы с Марксом причём?[/qu
а да, ни причем. вы рядом стояли.
держали свет.
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Ответить Новый топик
Страница 122 из 122«1...120121122
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