/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КНБ РК сообщил о завершении эксперимента... Дальше даже не знаю, как продолжить. Над жителями Нур-Султана - звучит грубо. С участием жителей Нур-Султана? Так ведь участие подразумевает согласие испытуемых, а их использовали втёмную.
Читать новость

§ Маркс
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 472
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.08.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Еще раз. При чем тут презерватив.

Понимаете ли, есть в литературе, в отличие от сухого бюрократического стиля, некие понятия образности, гиперболизации. Для понимания этого нужно перевести в голове ассоциативный параметр в положение вкл, чтобы начать мыслить образно, а не прямолинейно. Тогда станут понятны многие вещи, непонятные иностранцам. Я понимаю, что Юстас приказал Вам косить под иностранца, но на этом форуме нафига выделываться?
Профайл

§ Обликоморале
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6603
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Аллегории это не наше. Так и запишем?
Профайл

* alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вас тоже записал в блокнотик.
И Маркса и Энгельса (ОМ) и примкнувшим к ним товарищей.
На кронирование. Список.
Шутка.

[Исправлено: alex_60, 07.08.2019 - 17:59]
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2270
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 07.08.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Еще раз. При чем тут презерватив.

Для тебя это как "сальто Делчева". Не бери в голову.Всё равно не поймёшь...
Профайл

* alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отметился, двойка
Тут тема про презерватив.

[Исправлено: alex_60, 07.08.2019 - 18:33]
Профайл

§ Кушмурунец23
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 07.08.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Но причем тут презерватив?

Вчера, один профессор в одном из Костанайских вузов принимал экзамены , а одного студента звали Авас. Он просто был грузин. Профессор, он же вроде умный, спрашивает студента...
А вообще, презерватив это такое намбер ту для :lol: 8-)
И если быть честным, то тема презерватива у Тимура не совсем раскрыта, поэтому некоторые товарищи не все поняли.8-) 8-)

[Исправлено: Кушмурунец23, 07.08.2019 - 21:27]
Профайл Посетить вебсайт

§ pro100tak
Re: Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.08.19 - 04:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была газета "Время" с непревзойденным фельетонистом Сапа Мекебаевым. Вот некоторые авторы НГ иногда пытаются писать с уклоном на жанр фельетона. Бывает по разному. Когда вроде ничего-пойдет, когда плохо. Этот материал я бы отнес к разряду, когда вроде ничего. Еще совсем и не фельетон, но какие-то ассоциации возникают. Из "ничего-пойдет", думаю, и торчат уши презерватива, который надо будет в каком-то случае срочно нацепить на свой смартфон.
Профайл

§ maxsaf
Re: Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 07:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доказана защищенность информационного пространства РК и возможность использования сертификата только в случаях вторжения извне
Исходя из сказанного, можно ли утверждать, что в отсутствие вторжения извне нет возможности использовать сертификат?
Профайл

§ Обликоморале
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6603
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 07:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сертификат-сертификатами..тут американцы начали массово подавать в суд на Apple за прослушку через Siri.
Мир давно уже под колпаком спецслужб всяких...



[Исправлено: Обликоморале, 08.08.2019 - 07:16]
Профайл

§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 07:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Национальным координационным центром информационной безопасности только за истекший месяц выявлено более 8 миллионов фактов вирусной активности и 130 тысяч кибератак

Можно ли вышесказанное считать постоянным и непрерывным вторжением извне, позволяющим постоянно и непрерывно использовать сертификат?
Профайл

§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 07:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
в суд на Apple за прослушку через Siri.

У меня гугл по голосовой команде свет в сарае включает-выключает. Претензий не имею. Яблоками не пользуюсь.
Профайл

§ Обликоморале
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6603
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.19 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
гугл по голосовой команде свет в сарае

Вот затащишь в сарайку на сеновал любовницу и где то в анналах хухла, сохраниться об этом запись. :lol:
Профайл

§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Вообще-то в свете последних событий иметь такую запись настоятельно рекомендуется :lol:
Профайл

§ maxsaf
Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят же - предохраняйтесь. Установил сертификат - и в случае необходимости (разумеется после уплаты членского взноса) получишь запись, на которой n-ное количество раз ДА! и ни одного НЕТ.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 161
Пользователей: 0
Всего: 161

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх