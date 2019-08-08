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§ NG.kz
Дело есть, но ему там не место?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По заявлению истца, «занятие сельскохозяйственным производством… на расстоянии менее 300 метров» от его домовладения «создает угрозу жизни, здоровью физических лиц». В этих двух строчках - суть затяжного конфликта, разрешение которого имеет значение не только для одного поселка, ведь развитие животноводства государством объявлено долгосрочным приоритетом в сфере сельского хозяйства.
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§ Victor Yang
Дело есть, но ему там не место?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11804
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут ничего не попишешь - истец прав. Есть санитарные правила и нарушать их, по идее, нельзя.
А вот всем программам поддержки бизнеса не мешало бы на эти моменты обращать внимание - а то поддерживать поддерживают, но иногда чтобы соблюсти все нормы, нужны значительные вложения, а это уже влияет на срок окупаемости и вообще рентабельности.

Цитата:
Ответчики же считают, что они продолжают иметь статус ЛПХ - личного подсобного хозяйства Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=681&storyid=25462#811735

Ну как же? ЛПХ - это когда тильки для cэбэ и родственников. А тут 200 голов - явное предпринимательство, даже кредит под это дело взяли.

[Исправлено: Victor Yang, 08.08.2019 - 08:49]
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§ Victor Yang
Re: Дело есть, но ему там не место?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11804
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.08.19 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кустанайского

Аж глаз радует такое написание - что-то близкое и тёплое.
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