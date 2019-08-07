Серый волк Флуд и оффтопик (часть 4) #1669





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10561

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:54 Цитата: таноми52:

Бред! Не могли БИБЛИОТЕКАРИ дать какие-то отраслевые решения.

Вы уже буквоедством занимаетесь! производственники и приходили искать решения своих задач и в этой литературе как раз и находили решения, ибо 90% вопросов с которыми они сталкивались во время развитой промышленности уже кто-то решал, решил и создал методику, которая в ОНТБ и находилась, начиная от сложных фундаметнов и коммуникаций и далее по восходящей.

Не нужно было изобретать колесо и велосипед заново, достаточно было взять готовое техническое решение, или его часть, или изучить вопросы в технической литературе досконально.

Часть типовых вопросов просто пулей выдавали нужное.

Экономилась огромная куча времени на разработку и далее до итога, когда брали готовые, проверенные и рекомендуемые решения или их части.



Вы наверняка живете в типовом здании из типового железобетона, или хоть плитами перекрытия типовыми. И так каждое решение где не было первопроходства. У вас стояли в типовых домах типовые батареи, их грели типовые котлы, которые по стандартизированным сетям давали тепло и электричество. И стоило это три копейки именно благодаря экономии на решениях уже сделанных (утрирую сильно, но много чего делалось именно так бралось там когда нужно было)

Это позволяло при активной индустриальной фазе быть впереди за счет массового применения типовых методик где только можно и делать намного дешевле чем аналоги на западе.

Мы уступать начали только в сильно коммерческих проектах, которые на западе давали корпорациям барыши, а в промышленности крупной и строительстве выигрывали и свидетельства тому все наши города и данные по промышленности того периода когда ОНТБ были.



Ваша пенообразование только ещё раз наводит на мысль о покрывательстве преступных элементов разрушивших не просто экономику города, а его кадровый потенциал и среду для этого кадрового потенциала, только и всего (уж какую есть среду, но для Союза отстроенного хватало и по промышленному производству среди первых стран были.



Издержки тут конечно





https://www.youtube.com/watch?v=EfTVjqlOz4M



[Исправлено: Серый волк, 07.08.2019 - 20:21]