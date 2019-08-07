А в интернетах разве не пишут? и схемы не публикуют? Цитата:
таноми52: библиотекарей же ОНТБ это был вообще тёмный лес, ибо у них гуманитарное
Как же ж они бедные справлялись с нашими задачами и давали отраслевикам некоторые решения? С которыми в Толстовку было бесполезно как с церковной свечкой в космос. Наверное нюх был хороший?
Ну последние годы и до этого годы разрушительной независимости я слава богу не застал на месте, и был уже очень далеко и в плане знаний и возможностей. Брал не экземпляры наполняющие огромные магазины Магазин технической книги Но кое-что единичное тогда срисованное и иногда скопированное танцами с бубном и порошком и сейчас со мной и иногда очень редко работает. Я сомневаюсь, что вы знаете, где стоял один из первых крупноформатных копиров, полностью с ручным переносом заряда. Та самая синька и потом последующие монстры.
И только случайно попал, в один из приездов летом, мимо крокодил, когда вандалы там все выпотрошили и под салон жоповозок перестраивали библиотеку. От этого где-то на форуме остались мои фотографии. Какой был год вот тут вам наверное лучше знать.
А вот что было потеряно на самом деле. Большая часть из ассортимента растекалась по НТБ страны и помогало созидать грамотно: • Машиностроение.• Металлургия.• Авиация.• Судостроение.• Автотранспорт.• Энергетика.• Электротехника.• Книги по строительству.• Архитектура.• Геология.• Химия.• Физика.• Математика.• Биология.• Ботаника.• География.• Медицина.• История.• Философия, психология.• Лёгкая и пищевая промышленность. Кроме того даже этот магазин - это культурный центр
Цитата:
«Дом Технической книги» – это научно-культурный центр,
Магазин! а в НТБ правильно организованном тогда что?
В целом все ясно, библиотекари были плохие, гуманитарные, ничего не понимали, ничеготамнебылосовсем, вообще зачем сделали ту ОНТБ неизвестно науке. Гагарин плохой, ономасты хорошие. Акимат всегда хороший и очень честный В Белоруссии плохо, а если неплохо - обязательно загнется. О причинах смотреть большой коммент выше! Укладывается в эксперимент, причем так хорошо, как байонетный разъем. Но мне уже мало интересно. Я наперёд знаю большую часть всего, что тут может появиться.
Серый волк: Как же ж они бедные справлялись с нашими задачами и давали отраслевикам некоторые решения?
Бред! Не могли БИБЛИОТЕКАРИ дать какие-то отраслевые решения. Они могли дать только список литературы и НТД по запрашиваемой Вами теме или сделать ещё и подборку имеющейся именно в ОНТБ литературы из этого списка, и заказать по МБА остальную. Они что, были специалистами во ВСЕХ отраслях области, при чём лучше, чем специалисты- производственники? Сами-то вдумайтесь, что Вы глаголите
таноми52: Бред! Не могли БИБЛИОТЕКАРИ дать какие-то отраслевые решения.
Вы уже буквоедством занимаетесь! производственники и приходили искать решения своих задач и в этой литературе как раз и находили решения, ибо 90% вопросов с которыми они сталкивались во время развитой промышленности уже кто-то решал, решил и создал методику, которая в ОНТБ и находилась, начиная от сложных фундаметнов и коммуникаций и далее по восходящей. Не нужно было изобретать колесо и велосипед заново, достаточно было взять готовое техническое решение, или его часть, или изучить вопросы в технической литературе досконально. Часть типовых вопросов просто пулей выдавали нужное. Экономилась огромная куча времени на разработку и далее до итога, когда брали готовые, проверенные и рекомендуемые решения или их части.
Вы наверняка живете в типовом здании из типового железобетона, или хоть плитами перекрытия типовыми. И так каждое решение где не было первопроходства. У вас стояли в типовых домах типовые батареи, их грели типовые котлы, которые по стандартизированным сетям давали тепло и электричество. И стоило это три копейки именно благодаря экономии на решениях уже сделанных (утрирую сильно, но много чего делалось именно так бралось там когда нужно было) Это позволяло при активной индустриальной фазе быть впереди за счет массового применения типовых методик где только можно и делать намного дешевле чем аналоги на западе. Мы уступать начали только в сильно коммерческих проектах, которые на западе давали корпорациям барыши, а в промышленности крупной и строительстве выигрывали и свидетельства тому все наши города и данные по промышленности того периода когда ОНТБ были.
Ваша пенообразование только ещё раз наводит на мысль о покрывательстве преступных элементов разрушивших не просто экономику города, а его кадровый потенциал и среду для этого кадрового потенциала, только и всего (уж какую есть среду, но для Союза отстроенного хватало и по промышленному производству среди первых стран были.
Ваш земляк: Слышали, что в Киргизии творится?! Там (о ужас!)пришли арестовывать экс-президента!Атамбаева подозревают в коррупции, узурпации власти и незаконной трансформации земель. Какие-то параллели проглядывают...
Заметьте, казахстанцев какой то там Атамбаев вообще не волнует. И только два позитивных оппозиционера нам о нём напомнили. Один тут, другой вообще в неподходящей теме. А не напомнить как Атамбаев пришёл к власти? Он ваш же, бывший оппозиционер, в двух революшенах участвовал - тюльпановой и апрельской. И как я ранее уже писал,тоже говорил что "положит конец коррупции и бла-бла-бла .." Но выполнил только два первых слова... Другой оппозиции в постсовке у меня для вас нет... Грузия, Украина похожие сценарии..скоро и за Армению услышим.
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