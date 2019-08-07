Цитата: Ваш земляк:

Где написали, что посетило более 400 тысяч, а по факту еле-еле 90 набралось?

Это из разряда про 600000 закрытых предприятий? 90000 даже много озвучил ты. Позитивные оппы утверждали в твиторе, шо не более 10000 там было. Ну да ладно, не моё дело.Цитата:

Ваш земляк:

А теперь ещё и на 10-ое августа хотят такой же номер замутить

Там постоянно в выхи что то мутят, если что. Ещё в конце 80-х, мы из подмосковных Мытищ в самоволку туда постоянно ездили. Бесплатное выступление рок-поп-джаз и прочих групп происходило стабильно. Ну и праздник живота с прочими ништяками всегда присутствовал в Парке Горького.