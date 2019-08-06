pro100tak Re: Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 336

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:41 https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35453

Вопросы-ответы, и снова вопросы (аж напрашивается мотив песни "Районы-кварталы" группы "Звери").

Ладно, пусть будет так. После изнурительных конкурсных процедур естественно же у подрядчика не осталось сил на организацию работы в 2 смены, к примеру, или на привлечение субподрядчиков, когда вместо, думаю, 200 человек работает максимум 50-60. Как ему влезть в свою хоть какую-то себестоимость после всех этих процедур? Там же есть всемогущий бюджет, посредством которого будет организован подвоз учеников. (Вот делать ремонт у себя дома, тогда дело другое, свой карман. А бюджет - это что-то такое, чиновниками осязаемое, когда как-то греет.)

Будут возить учеников - очень хорошо. Но есть один существенный вопрос. Это же дети, много пацанов-подростков. Думают ли чиновники о том, как не допустить каких-нибудь стычек-столкновений?

Ну, и напоследок, уполномоченной Елене - я ухожу с этой темы, "Я ухожу, ухожу красиво". Хотя вопросов...