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§ NG.kz
Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала учебного года - управление образования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36400
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае, в основной школе № 21 и средней школе № 30, завершить работы по графику планируют до 31 октября 2019 года. Всю первую четверть учеников будут возить на занятия в другие школы.
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§ ElleR
Re: Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 06.08.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а брифинге, который прошел сегодня, 6 марта, в РСК. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35729

6 апреля, исправьте, пожалуйста
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§ Серый волк
Re: Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10561
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в акиматских отделах вовремя ремонт завершают, и в случае чего не возят тружеников бумажек в затобольский акимат автобусами до конца октября?
:lol:
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§ ElleR
Re: Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 06.08.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ElleR:
6 апреля, исправьте, пожалуйста

А сам-то что написал)) 6 августа, конечно
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§ Тимур Гафуров
Re: Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 449
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 07.08.19 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ElleR:
исправьте, пожалуйста

Ошибка моя. Исправил. Спасибо
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§ pro100tak
Re: Ремонт двух костанайских школ продолжится после начала...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 08.08.19 - 04:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35453
Вопросы-ответы, и снова вопросы (аж напрашивается мотив песни "Районы-кварталы" группы "Звери").
Ладно, пусть будет так. После изнурительных конкурсных процедур естественно же у подрядчика не осталось сил на организацию работы в 2 смены, к примеру, или на привлечение субподрядчиков, когда вместо, думаю, 200 человек работает максимум 50-60. Как ему влезть в свою хоть какую-то себестоимость после всех этих процедур? Там же есть всемогущий бюджет, посредством которого будет организован подвоз учеников. (Вот делать ремонт у себя дома, тогда дело другое, свой карман. А бюджет - это что-то такое, чиновниками осязаемое, когда как-то греет.)
Будут возить учеников - очень хорошо. Но есть один существенный вопрос. Это же дети, много пацанов-подростков. Думают ли чиновники о том, как не допустить каких-нибудь стычек-столкновений?
Ну, и напоследок, уполномоченной Елене - я ухожу с этой темы, "Я ухожу, ухожу красиво". Хотя вопросов...
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