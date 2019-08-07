pro100tak Re: Тимур ГАФУРОВ: Презерватив для смартфона #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 336

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:02 Была газета "Время" с непревзойденным фельетонистом Сапа Мекебаевым. Вот некоторые авторы НГ иногда пытаются писать с уклоном на жанр фельетона. Бывает по разному. Когда вроде ничего-пойдет, когда плохо. Этот материал я бы отнес к разряду, когда вроде ничего. Еще совсем и не фельетон, но какие-то ассоциации возникают. Из "ничего-пойдет", думаю, и торчат уши презерватива, который надо будет в каком-то случае срочно нацепить на свой смартфон.